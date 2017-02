DAX unter politischem Druck >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » EVN: "Wir investieren über einen... » Guidants Guidance: Der Bund Future... Börse Frankfurt: Dax unter politischem Druck Politisch motivierte Belastung - laut Händlern einer der Gründe, weshalb der Dax heute nicht so will. Der drohende Frexit zum Beispiel? Der Euro dagegen stabilisiert sich, was sich auch negativ auf den Dax auswirkt.

