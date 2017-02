Bad Marienberg - Griechenland will notwendige Reformvorhaben nachweisen, um eine weitere Zahlung aus dem dritten Hilfsprogramm zu erhalten. Dazu reist eine internationale Kommission nächste Woche nach Athen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Einen harten Schuldenschnitt hielt IWF-Chefin Lagarde nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel für nicht notwendig.

Den vollständigen Artikel lesen ...