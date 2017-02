Ein Video bei Twitter über ein rauchendes iPhone hat am Freitag für Unruhe bei Apple-Aktionären gesorgt. Die Papiere fielen an der Börse in New York um 0,9 Prozent auf 135,28 Dollar. Bei dem Kurznachrichtendienst machte ein Video die Runde, in dem zu sehen war, wie aus einem iPhone 7 Plus Rauch entwich

