Gleichberechtigung ist Alltag, und der Geschlechterkampf ist nicht mehr nötig - ein schöner Gedanke. Doch die Realität sieht auch 40 Jahre nach dem Entstehen der deutschen Frauenbewegung anders aus: Frauen werden nach wie vor oft für gleichwertige Tätigkeiten schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, sie sind es, die meist in prekären Beschäftigungsverhältnissen gefangen sind. Und auch das Erstarken eines ultrakonservativen Frauenbildes stellt die weibliche Selbstbestimmung zunehmend in Frage. Es gibt also noch viel zu tun. In der Themenwoche "Zukunft ist weiblich" vom 6. bis zum 11. März beschäftigt sich 3sat in mehr als 20 Beiträgen mit der Lage von Frauen weltweit.



Die 14 Jahre alte Hirut wird von einem Mann entführt und vergewaltigt, um sie später heiraten zu können. Sie wehrt sich und tötet ihn in Notwehr. Nach der Tradition droht Hirut die Todesstrafe - sie wird des Mordes angeklagt. Eine Frauenrechtlerin springt ihr bei, um die Todesstrafe abzuwenden. "Das Mädchen Hirut", am Mittwoch, 8. März, 21.40 Uhr in Erstausstrahlung in 3sat zu sehen, ist ein spannend inszeniertes Justizdrama nach einem wahren Fall aus dem Jahr 1996, der zu einem bahnbrechenden Urteil führte.



Am Donnerstag, 9. März, beschäftigt sich 3sat im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" mit dem Thema Emanzipation. Um 20.15 Uhr denkt die Dokumentation zu Ende, wie eine "Welt ohne Männer" (Erstausstrahlung) funktionieren könnte. Das bislang schon eingefrorene Sperma würde wohl ausreichen, um den Erhalt der Menschheit eine Zeitlang zu sichern. Wäre aber auch eine eingeschlechtliche Fortpflanzung ohne männliche Samen möglich wie bei manchen Tier- und Pflanzenarten? Im Anschluss, um 21.00 Uhr, fragt Gert Scobel in "scobel - Tod des Feminismus?" (Erstausstrahlung), wie es um den Feminismus bestellt ist. Der Moderator diskutiert mit seinen Gästen über den neuen Kampf der Geschlechter. Und: Warum können sich Frauen nur befreien, wenn auch Männer Mut zur Freiheit haben?



Am Freitag, 10. März, geht es um 21.00 Uhr in der "makro"-Dokumentation "Ehe-Bonus vor dem Aus?" (Erstausstrahlung) um das Ehegattensplitting. Denn beim Geld hört die Gleichberechtigung schnell auf: Während offiziell die Vereinbarung von Job und Familie gefördert wird, bevorzugt das Steuerrecht seit 60 Jahren die Normehe mit einem Hauptverdiener und einem Heimchen am Herd.



