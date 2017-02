FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum späten Nachmittag um 0,27 Prozent auf 166,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,19 Prozent. Die Rendite für zweijährige Bundesanleihen erreichte bei minus 0,97 Prozent ein Rekordtief.

Vor allem die deutlichen Kursverluste an den Aktienmärkte stützen laut Händlern die Festverzinslichen. Die Stimmung in den italienischen Unternehmen war im Februar auf den höchsten Wert seit neun Jahren gestiegen. Die Daten sorgten aber nicht für Bewegung am Anleihemarkt. In Italien gingen die Renditen weniger als in den meisten anderen Länder der Eurozone zurück.

Besonders deutlich sanken die Risikoaufschläge für französische Anleihen. Grund sind neue Umfragen zu den französischen Präsidentschaftswahlen. An den vergangenen Tagen hatte der proeuropäische Kandidat Emmanuel Macron bei Umfragen seinen Vorsprung gegenüber der Kandidatin des Front National, Marine Le Pen, für den zweiten Wahlgang ausgeweitet. Diese will, dass Frankreich die Eurozone verlässt./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0182 2017-02-24/17:40