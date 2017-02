Die IG Metall will "in allen Unternehmen eine Obergrenze für Vorstandsgehälter einfordern". Die Gewerkschaft will damit eine Trendwende einleiten, nachdem die Entwicklung der Vorstandsgehälter seit nahezu 20 Jahren "nur eine Richtung kannte: steil nach oben", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann dem "Spiegel".

Von der Forderung der SPD, dass Vorstandsbezüge nur noch bis zu 500.000 Euro steuerlich absetzbar sind, hält der IG-Metall-Chef wenig. Der Vorschlag sei "symbolisch wichtig", aber er werde an der Praxis wenig ändern. "Die Unternehmen werden weiter so viel bezahlen wie bislang", sagte der IG-Metall-Chef. Es werde nur teurer für sie, weil sie die Ausgaben nicht absetzen können.