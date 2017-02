Bizarre Pläne für ein Reichstags-Modell in Russland lösen einen verbalen Schlagabtausch zwischen Moskau und Berlin aus. Dass junge Russen künftig einen Mini-Reichstag stürmen können, kommt in Deutschland nicht gut an.

Die Bundesregierung findet die russischen Pläne für einen Mini-Reichstag als Spielwiese für militärbegeisterte "Patrioten" befremdlich. Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Freitag in Berlin: "Die Idee ist überraschend und spricht für sich." Das russische Verteidigungsministerium wies die Kritik als unbegründet zurück und griff deutsche Politiker an.

Russland will den Berliner Reichstag im Militär-Freizeitpark Kubinka westlich von Moskau in kleinerem Maßstab nachbauen, wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch angekündigt ...

