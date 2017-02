ZÜRICH (Dow Jones)--Im Zeichen von Gewinnmitnahmen stand die Schweizer Börse zum Wochenausklang. Nach den kräftigen Kursaufschlägen der vergangenen Monate wird die Luft zunehmend dünn. So hat der Leitindex SMI seit dem November-Tief rund 12 Prozent zugelegt. Ähnlich sieht es an den anderen Weltbörsen aus, die am Freitag ebenfalls nachgaben. Teilnehmer sagen, dass eine Korrektur durchaus mehrere Tage andauern könnte, dass aber fundamental die Vorzeichen für die Börsen unverändert gut seien. Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 8.526 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 55,4 (zuvor: 43,94) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten wurden Zykliker überdurchschnittlich stark verkauft. So verloren etwa ABB 1,4 Prozent und Lafargeholcim sogar 2,2 Prozent. Auch Bankenwerte fanden keine Gunst bei den Anlegern. Credit Suisse fielen um 2,4 Prozent und UBS um 1,2 Prozent. Demgegenüber hielten sich die defensiven Werte deutlich besser. Nestle gaben nur 0,4 Prozent ab, Novartis schlossen unverändert und Roche legten minimal zu.

Bei den Uhrenwerten verloren Swatch 0,9 Prozent. Die Analysten von Berenberg haben den Wert auf "Sell" von "Hold" gesenkt. Sie zeigen sicn skeptisch gegenüber dem Geschäftsmodell und gehen von einer langen Wegstrecke aus, bis sich die Exporte von Swatch wieder erholen. Richemont gaben 1,1 Prozent ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2017 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.