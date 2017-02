Mainz (ots) - Mainz, 24. Februar 2017



Woche 11/17 Samstag, 11.03.



Bitte Programmänderung beachten:



22.00 Gestrandet im Paradies (Three) Jack Billy Zane Jennifer Kelly Brook Manuel Juan Pablo Di Pace Bill Toco Collins Gail Gabrielle Jourdan Regie: Stewart Raffill Großbritannien/Luxemburg 2005



23.30 Unvergessen (Not Forgotten)



1.00 Das Dorf der Verdammten (Village of the Damned)



2.30 Unvergessen (Not Forgotten)



3.55 Der schnellste Weg zum Jenseits (A Lovely Way to Die)



5.35 Kessler ist... -6.10 Jörn Schlönvoigt (vom 2.10.2014)



(Der Spielfilm "Der Knochenjäger" sowie "Gätjens großes Kino" um 5.50 Uhr entfallen.)



