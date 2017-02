Mägenwil/Willisau (ots) - Die Aargauer Firmengruppe Competec

konnte stärker wachsen als im Vorjahr - organisch wie auch durch

Akquisitionen. 2016 erwirtschaftete das Unternehmen 602 Millionen

Franken Umsatz.



Die in Mägenwil beheimatete Competec-Gruppe, zu der die Handels-

und E-Commerce-Unternehmen BRACK.CH AG, Alltron AG, Babymüller.ch AG,

Jamei AG und Sport360 AG gehören, verzeichnet 2016 einen Jahresumsatz

von 602 Millionen Franken. Das bedeutet ein Wachstum von 13 Prozent

gegenüber Vorjahr. Der Personalbestand hat um 51 Mitarbeitende

zugenommen und umfasste Ende 2016 534 Mitarbeitende, davon 38

Auszubildende. Ferner wurden rund 1,5 Millionen Pakete aus dem

eigenen Logistikzentrum in Willisau verschickt; dies mit einer

Zustellsicherheit am Folgetag von 99,9 Prozent.



Ausführliche Medienmitteilung, Bilder und PDF-Dateien:

http://competec.ch/2017/02/24/2016-jahresergebnis/



