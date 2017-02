Volkswagen geht seinen Managern ans Geld. Der Aufsichtsrat verabschiedete am Freitag ein neues Vergütungssystem, mit dem die Bezüge deutlich gesenkt werden sollen. Nach massiver Kritik gibt es nun einen Deckel.

Das Gehalt des Konzernchefs wird bei zehn Millionen Euro und das der übrigen Vorstandsmitglieder bei 5,5 Millionen Euro gedeckelt. Volkswagen bezieht künftig die Aktienkursentwicklung in die Bezahlung ein und orientiert sich damit stärker am Kapitalmarkt. Damit folgt der Aufsichtsrat einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex und reiht sich bei der Maximalvergütung in die Reihe anderer Dax-Konzerne ein.

Volkswagen hatte massiv Kritik geerntet, weil das Top-Management hohe Boni einstrich, obwohl der Konzern wegen des Dieselskandals 2015 den höchsten Verlust in der Unternehmensgeschichte schrieb. Das lag daran, dass das bisherige Bonus-System rückwärtsgerichtete Erfolgsmaßstäbe ansetzte. Dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...