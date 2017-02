Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Neubauverkäufe steigen nicht ganz so stark wie erwartet

Die Zahl der US-Neubauverkäufe ist nach dem Rücksetzer im Dezember im Januar wieder gestiegen. Allerdings fiel der Zuwachs nicht so deutlich aus wie von Ökonomen erwartet. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stieg die Zahl der verkauften Neubauten gegenüber dem Vormonat um 3,7 Prozent auf einen saisonbereinigten Jahreswert von 555.000.

Trump könnte mit 50- oder 100-jährigen Anleihen ernst machen

Die neue US-Administration unter Präsident Donald Trump denkt laut über das Auflegen ultralanger Staatsanleihen nach. Laut Marktbeobachtern hat die Häufung von Wall-Street-Akteuren in der neuen US-Regierung somit doch etwas Positives. Denn mit dem Wissen und den Erfahrungen dieser Leute könnte Trump den Steuerzahler in den USA ordentlich entlasten.

Labour-Chef warnt vor Brexit ohne neues Wirtschaftsabkommen mit EU

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat die Regierung in London davor gewarnt, den Brexit ohne ein neues Abkommen über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union zu vollziehen. "Kein Deal ist ein schlechter Deal", sagte der Labour-Chef in einer Rede zum EU-Austritt.

Mays Tories gehen aus Nachwahlen in Großbritannien gestärkt hervor

Die konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May ist aus den Nachwahlen im Vereinigten Königreich gestärkt hervorgegangen. In Copeland, einem Wahlkreis im ländlichen Nordosten von England, gelang es der jungen Tory-Politikerin Trudy Harrison am Donnerstag, die mehr als 80-jährige Vorherrschaft der Labour-Partei zu beenden.

Atomenergiebehörde bescheinigt Iran Einhaltung von Atomabkommen

Der Iran hält sich nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) an das internationale Atomabkommen von 2015. Laut einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Bericht hat Teheran den Bau seines Forschungsreaktors nicht weiter vorangetrieben und kein Uran über den festgelegten Grad hinaus angereichert.

NRW-Fahnder ermitteln gegen 22 Banken wegen Cum/Ex - Bericht

Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen (NRW) ermitteln aufgrund der Auswertung einer Steuer-CD mittlerweile gegen 22 Banken wegen zweifelhafter "Cum/Ex"-Dividendengeschäften. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus.

Österreichisches Gericht ordnet Freilassung von Oligarchen Firtasch an

Ein österreichischer Richter hat die Freilassung des wegen mutmaßlicher Verbindungen zum organisierten Verbrechen festgenommenen ukrainischen Oligarchen Dmitro Firtasch angeordnet. Das Gericht sahbei Firtasch keine Fluchtgefahr, da er schon bei einer ersten Festnahme in Österreich 2014 seinen Pass abgegeben und eine Kaution bezahlt hatte. Das Land darf er seitdem nicht verlassen.

