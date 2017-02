Snap wird am Donnerstag erstmals an der New Yorker Börse gehandelt. Einem Insiderbericht zufolge kann das Unternehmen mit Einnahmen in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar rechnen. Das Interesse an Anteilsscheinen sei groß.

Die Snapchat-Mutter Snap kann Insidern zufolge mit einem erfolgreichen Börsengang rechnen. Das mit der populären Messaging-App bekanntgewordene Unternehmen strebt bei der Erstemission (IPO) Einnahmen in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar an. Es hätten sich mehr Interessenten für die Anteilscheine zum Stückpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...