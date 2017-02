Mannheimer Morgen über die Folgen der Explosion bei der BASF Überschrift: Lehren ziehen Es hätte eines der besseren Jahre für die BASF werden können. Das Chemiegeschäft hat 2016 zugelegt, der Jahresgewinn auch, Aktionäre wurden mit Kurssteigerungen sowie der Aussicht auf eine höhere Dividende verwöhnt und die Mitarbeiter streichen einen unveränderten Bonus ein, der nach der Berechnungsformel eigentlich hätte sinken müssen. Wäre da nicht die verheerende Explosion im Landeshafen Nord gewesen, die alles überschattete. Ausgerechnet bei der BASF, wo es für jede Kleinigkeit penible Sicherheitshinweise gibt, schneidet ein Mitarbeiter einer Fremdfirma mit dem Trennschleifer das falsche Rohr an und löst die Explosion aus, bei der vier Menschen starben. Soweit die Erkenntnisse bis heute. Und die Lehren daraus? Vorstandschef Kurt Bock sprach gestern davon, dass alles getan werde, um den Unfall aufzuklären. Risiken in der Chemie seien aber trotz aller Umsicht und Vorsichtsmaßnahmen nicht auszuschließen. Die Anlagen im Hafen würden eins zu eins wieder genauso aufgebaut. Er habe bislang nicht erkennen können, dass aufseiten der BASF nicht alles so war, wie es hätte sein sollen. Aber wenn das wirklich schon ein Ergebnis der Ermittlungen zur Aufklärung sein sollte, hieße das im Umkehrschluss, es besteht die Gefahr, dass sich solche Unfälle wiederholen können. Und das kann nun wirklich nicht die endgültige Erkenntnis sein. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

February 24, 2017 13:43 ET (18:43 GMT)