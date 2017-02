Köln (ots) - Gründungsmitglied Peter Schütten (73) verlässt die Bläck Fööss. Offiziell will die Band "eine Änderung der Stammbesetzung" bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Karnevalsdienstag bekanntgeben. Nach wochenlangen Spekulationen in der Kölner Musik-Szene bestätigen Insider dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) , dass der Musiker mit der markant tiefen Stimme durch Pit Hupperten ersetzt werden soll. Der Gitarrist und Sänger (43) ist nach dem Sänger Mirko Bäumer (48), der seit Anfang Januar Kafi Biermann ersetzt hat, der zweite neue Musiker bei der "Mutter" aller kölschen Bands. Die Bläck Fööss haben seit 1970 zahllose kölsche Evergreens veröffentlicht wie "Drink doch eine met", "Unser Stammbaum", "Mer losse d'r Dom in Kölle" oder "Veedel".



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 3149