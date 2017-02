Abfüllanlagen von Krones profitieren von Megatrends, der Übernahmepoker um Stada nähert sich dem Höhepunkt und der Anleihenfonds M&G Global Corporate

Aktientipp: Krones - Investment gegen den großen Durst

Krones-Aktien liefen im vergangenen Jahr deutlich schlechter als der Nebenwerteindex MDax, weil die Abfüllspezialisten aus der Oberpfalz einen vorübergehenden Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Doch seit einigen Monaten zieht das Geschäft wieder an: Insgesamt kamen bis zum Herbst sechs Prozent mehr neue Aufträge herein. Mit wahrscheinlich 3,3 Milliarden Euro Umsatz und etwa 160 Millionen Euro Nettogewinn dürfte 2016 doch noch gut ausgegangen sein.

Drei Vorteile machen Krones-Aktien interessant: Das Bevölkerungswachstum, große Ballungszentren und die Zunahme zahlungskräftiger Mittelschichten in den Schwellenländern erhöhen weltweit den Bedarf an abgefüllten und verpackten flüssigen Nahrungsmitteln und damit die Nachfrage nach entsprechenden Maschinen und Anlagen. Besonders stark ist der Zuwachs derzeit in Afrika und im Mittleren Osten. Krones erzielt hier schon 16 Prozent seines Umsatzes. Zweiter Vorteil ist das integrierte Geschäftsmodell. Krones kann Abfüll- und Verpackungsanlagen, Prozesstechnik (etwa zur Saftherstellung), Lagersysteme, digitale Steuerungen und Service aus einer Hand anbieten.

Und drittens ist Krones mit einer Eigenkapitalquote, die seit Jahren um 40 Prozent liegt, solide finanziert. Das ermöglicht die Entwicklung führender Getränketechnologie, könnte 2017 zu mehreren kleinen Zukäufen führen und macht das Unternehmen unabhängig von Banken und der Zinsentwicklung.

Aktientipp: Accell-Group - Bequem-Strampler machen der Aktie Beine

Fahrradfahren ist eine tolle Sache: Radler entlasten die Gesundheitskassen, weil sie sich fit und gesund halten. Außerdem leisten sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, weil sie das Auto stehen lassen. Das gilt auch für die wachsende Zahl der Minderstrampler, die auf ein E-Bike steigen. An diesem Trend lässt sich auch ordentlich verdienen. Das wird das Jahresergebnis des niederländischen Fahrradkonzerns Accell zeigen, das am 10. März veröffentlicht wird. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe aus Heerenveen befinden sich unter anderem die Marken Batavus, Ghost, Haibike, Lapierre Atala und Raleigh.

Steigende Temperaturen treiben Accells Fahrradverkäufe im ersten Halbjahr meist besonders stark. Auch 2016 verlief die erste Jahreshälfte erfreulich. Nach sechs Monaten verkaufte Accell gut 900.000 Räder. Dank mehr verkaufter E-Bikes und Sporträder stieg der durchschnittliche Endkundenpreis um etwa ein Viertel auf 541 Euro pro Rad. Rund vier Fünftel des Umsatzes, der um zehn Prozent auf 630 Millionen Euro zugelegt hat, holten die Holländer über den Verkauf von Fahrrädern rein. Davon entfielen bereits mehr als die Hälfte auf teure E-Bikes. Den Rest steuerten Komponenten und Zubehör bei.

Regional verteilten sich die Erlöse der Accell Group auf die Schlüsselmärkte Holland (22 Prozent) und Deutschland (25). Auf das übrige Europa entfielen 38 Prozent, der Rest auf Nordamerika und Asien. Unterm Strich sprangen 34 Millionen Euro Nettogewinn raus, sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2016 winkt den Aktionären der Accell Group eine ansprechende Dividende. Gemessen an der durchschnittlichen Dividendenschätzung von 0,75 Euro pro Aktie, rentiert die Fahrradaktie aktuell mit 3,4 Prozent. Zahltag der Dividende ist am 18. Mai 2017.

Aktientipp: Stada - Jetzt geht es um das Ausreizen der Kurse

Gäbe es ein hauseigenes Depot der WirtschaftsWoche, wäre eine Aktie mit Sicherheit darin vertreten: Der Generikaspezialist Stada aus Bad Vilbel. Allein hier in der Geldwoche wurde die Aktie in den vergangenen fünf Jahren fünfmal empfohlen - und alle Empfehlungen stehen dick im Plus: Die Gewinne reichen von 39 Prozent (WirtschaftsWoche 21/2016) bis zu 159 Prozent (Ausgabe 5/2012).

Zentrales Kaufmotiv war dabei, dass es in der Generikabranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...