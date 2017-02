US-Präsident Donald Trump plant, Amerikas Atomwaffenarsenal auszubauen. Amerika drohe auf diesem Gebiet zurückzufallen, müsse jedoch immer die führende Atommacht sein. Experten sind skeptisch.

Mehrere Experten haben sich skeptisch zur Darstellung von US-Präsident Donald Trump geäußert, das amerikanische Militär drohe mit dem bestehenden Atomwaffenarsenal ins Hintertreffen zu geraten. Sie sprachen am Freitag von einer technologischen Überlegenheit der US-Trägersysteme, die allein schon die größere Zahl von einzelnen Gefechtsköpfen auf russischer Seite mehr als ausgleiche. "Hinter wem zurückfallen und wie?" fragte der ehemalige Herausgeber der Fachzeitschrift "Bulletin of the Atomic Scientists", Stephen Schwartz. ...

