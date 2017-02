In der Wochensicht ist vorne: Verbund 2,36% vor E.ON 1,13%, RWE 0%, EVN -0,52%, Ballard Power Systems -3,41% und In der Monatssicht ist vorne: RWE 3,4% vor Ballard Power Systems 1,02% , Verbund -0,42% , EVN -1,03% , E.ON -1,8% und Weitere Highlights: RWE ist nun 3 Tage im Minus (2,07% Verlust von 13,5 auf 13,22). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Ballard Power Systems 20% (Vorjahr: 1,23 Prozent) im Plus. Dahinter RWE 11,89% (Vorjahr: 0,9 Prozent) und E.ON 6,61% (Vorjahr: -24,98 Prozent). 0% (Vorjahr: 0 Prozent) im Minus. Dahinter Verbund 1,45% (Vorjahr: 27,95 Prozent) und EVN 2,99% (Vorjahr: 6,71 Prozent). Am weitesten über dem...

