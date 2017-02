Polnische Einwanderer fürchten wegen des Brexits um ihre Existenz. Trotz Unsicherheit und Rassismus wollen viele vorerst in Großbritannien bleiben. Einige hielten es aber nicht aus und verließen Großbritannien.

Nur einen Tag nach der Brexit-Abstimmung stieg Marietta L. in den Flieger zurück nach Polen. Mehr als ein Jahr hatte die 26-Jährige in London gearbeitet. Obwohl sie wegen ihrer Hochzeit nach Polen zurückkehren wollte, fiel auch das Brexit-Votum ins Gewicht. "Ich war schon sehr erleichtert, als ich im Flieger saß", sagt die junge Polin. Sie habe sich in England nicht mehr willkommen gefühlt. "Wenn sie mich hier nicht haben wollen - dann eben nicht, dachte ich."

Eine strengere Kontrolle über die Einwanderung von EU-Bürgern war eines der Hauptthemen im Wahlkampf vor dem Referendum über den Austritt. Mit fast einer Million bilden Polen die größte Gruppe der EU-Ausländer im Vereinigten Königreich. Als ihre Heimat 2004 der EU beitrat, reisten sie ein, auf der Suche nach Arbeit. Die meisten polnischen Einwanderer sind im Gastgewerbe oder in der Landwirtschaft tätig. Auch Marietta konnte nach ihrem Architektur-Studium in Polen in ihrer Heimat keine Anstellung finden. "In London hat es dann gleich geklappt", sagt sie.

Dort arbeitete die Polin mit vielen Spaniern, Italienern und Portugiesen zusammen. Die anderen EU-Staatler seien ebenfalls wegen der schwierigen Arbeitsmarktsituation in ihren Heimatländern nach Großbritannien gekommen. "Das Referendum hat uns alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...