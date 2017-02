Der Giftmord an Kim Jong Nam und ein Raketentest belasten Pjöngjangs politische Beziehungen. Malaysia droht einem nordkoreanischen Diplomaten mit Haftbefehl. Ein Treffen mit US-Vertretern ist offenbar geplatzt.

Malaysia droht einem nordkoreanischen Diplomaten nach dem Mord an Kim Jong Nam mit Haftbefehl. Sollte der zweite Sekretär an der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur nicht freiwillig mit den Ermittlern zusammenarbeiten, werde die Polizei weitere Schritte einleiten, sagte der zuständige Polizeichef am Samstag. Dabei sei auch ein gerichtlicher Haftbefehl möglich. Neben dem Diplomaten wird gegen mehrere weitere Nordkoreaner ermittelt. Zwei Frauen aus Vietnam und Indonesien sowie ein Nordkoreaner befinden sich in Haft.

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un war am 13. Februar am Flughafen Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Ermittler wurde er durch das Nervengift VX getötet. Malaysia ist eines der wenigen Länder, das Beziehungen zu dem kommunistisch geführten Nordkorea ...

