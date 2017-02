In einem kleinen Buch erzählt Donald Trump, wie er als Unternehmer seine Firma führte und schildert seinen schlimmsten Moment: Er schuldete den Banken 9,2 Milliarden Dollar und wurde um drei Uhr nachts in die Citibank befohlen - zum Tribunal.

+++Werbung+++ Seien Sie ein General Ich bin Vorsitzender und Präsident der Trump Organization. Ich sage das gern, denn es bedeutet mir viel. Dieser Organisation gehören derzeit fast 20.000 Mitglieder an. Ich habe einmal eine Zeitungsannonce aufgegeben, in der ich erklärte: "Ich arbeite nur mit den Besten." Diese Aussage gilt noch immer. Mehr und mehr erkenne ich die Gemeinsamkeiten zwischen einem Unternehmensführer und einem General. Man trägt ein hohes Maß an Verantwortung; nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Truppe. Das Leben der Angestellten hängt in hohem Maß vom Unternehmenschef und seinen Entscheidungen ab. Eine schlechte Strategie kann vielen Menschen schaden. An diesem Punkt gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...