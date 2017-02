Am 22. Spieltag der 2. Bundesliga hat Hannover 96 2:2 gegen Arminia Bielefeld gespielt. Die Gastgeber waren zu Beginn der Partie die spielbestimmende Mannschaft.

Dennoch waren es die Gäste aus Bielefeld, die in der 28. Minute durch einen Treffer von Christoph Hemlein in Führung gingen. In der 37. Minute konnte Hannover die Partie ausgleichen: Brian Behrendt hatte Kenan Karaman im eigenen Strafraum gefoult - den fälligen Elfmeter verwandelte Martin Harnik. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Bielefelder wieder in Führung: Diesmal war auf der anderen Seite Strafstoß gepfiffen worden - Fabian Klos verwandelte souverän. Im zweiten Durchgang drückte Hannover auf den erneuten Ausgleich.

Dieser gelang in der 57. Minute: Salif Sané erzielte das Tor. Die Zuschauer sahen in der Schlussphase gute Möglichkeiten von beiden Teams, das Spiel für sich zu entscheiden. Dementsprechend war das Unentschieden am Ende durchaus leistungsgerecht. Am 23. Spieltag spielt Hannover in Karlsruhe, Bielefeld tritt gegen Aue an.

Die Parallel-Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Heidenheim endete 0:0.