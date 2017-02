Am 22. Spieltag der Bundesliga hat RB Leipzig 3:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die Leipziger drückten der Partie früh ihren Stempel auf: Bereits in der fünften Minute erzielte Emil Forsberg den Führungstreffer.

Köln hatte große Probleme, ins Spiel zu finden. Ein Schuss von Jonas Hector in der 33. Minute, der deutlich am Tor vorbei ging, war noch eine der besseren Möglichkeiten der Gäste. Kurz darauf erhöhte RB durch ein Eigentor von Dominic Maroh auf zwischenzeitlich 2:0. Die Pausenführung für die Gastgeber war völlig verdient.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs fanden die Kölner aber besser ins Spiel. Das wurde in der 53. Minute belohnt: Pawel Olkowski spielte von außen in die Mitte, wo Yuya Osako den Ball am kurzen Eck an RB-Keeper Peter Gulacsi vorbei ins Tor spitzelte. Die Sachsen hatten sichtbar Probleme, an ihre Leistung aus der ersten Halbzeit anzuknüpfen, auch weil die Geißböcke deutlich mehr Spielanteile hatten. Inmitten einer nächsten Druckphase der Kölner konterte RB die Gäste in der 65. Minute aus und stellte den alten Abstand wieder her: Timo Werner erzielte sein 13. Saisontor.

Im Anschluss schafften es die Kölner nicht mehr, wieder in die Begegnung zu finden, auch wenn sie weiter bemüht waren. RB spielte die Partie kontrolliert zu Ende. Am 23. Spieltag muss Leipzig in Augsburg ran, Köln spielt gegen den FC Bayern. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Bayern München - Hamburger SV 8:0, Bayer Leverkusen - FSV Mainz 0:2, SV Darmstadt 98 - FC Augsburg 1:2, SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:3.