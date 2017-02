Tausende Menschen bestaunen das Karnevalstreiben in New Orleans, als plötzlich ein Wagen in eine Gruppe von Zuschauern rast. Mindestens 28 Menschen werden verletzt. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

Ein Fahrzeug ist in der US-Stadt New Orleans während einer Faschingsparade in Zuschauer gerast. Dabei seien mindestens 28 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden mit. Polizeichef Michael Harrison berichtete später von der Festnahme des mutmaßlichen Fahrers. Von einem terroristischen Hintergrund gehen die Behörden offenbar nicht aus. Es sehe ...

