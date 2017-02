Aarau (awp/sda) - Die Zeitung "Schweiz am Sonntag" ist nach knapp zehn Jahren zum letzten Mal erschienen. Das Blatt wird mit der Samstagsausgabe der "az Nordwestschweiz" zur "Schweiz am Wochenende" verschmolzen. "Bahnprojekt blockiert: Trump bremst Peter Spuhler aus", so lautet die letzte grosse Schlagzeile auf der Frontseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...