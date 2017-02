Nur noch bis morgen können sich potenzielle Investoren für einen Kauf der norddeutschen Regionalbank melden. Auf Druck der EU hin soll die Bank bis 2018 verkauft oder abgewickelt werden.

An diesem Montag endet die erste Frist für Investoren, die möglicherweise die HSH Nordbank ganz oder in Teilen kaufen wollen. Wer bis zu diesem Tag sein Interesse nicht angemeldet hat, kann sich am weiteren Verkaufsprozess für das Institut nicht mehr beteiligen. Bis Ende März müssen die möglichen Käufer dann ein erstes Angebot vorlegen. Eine offizielle Mitteilung über die Zahl der Interessenten ist am Montag nicht zu erwarten. Die HSH muss auf Druck der EU bis 2018 verkauft oder abgewickelt werden.

Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein halten sich während des laufenden Verkaufsverfahrens mit öffentlichen Äußerungen zurück. ...

