Unterföhring (ots) - - Die Dubai Duty Free Tennis Championships von Montag bis Samstag täglich live und exklusiv bei Sky



- Das Finale am Samstag, 4. März ab 16.00 Uhr live nur auf Sky Sport 2 HD, das Doppel-Finale bereits ab 14.00 Uhr



- Alle Matches von Mischa Zverev beim parallel stattfindenden Turnier in Acapulco in voller Länge im Anschluss an die Live-Übertragung aus Dubai



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein



Keine Verschnaufpause für alle Tennisfans bei Sky: Nachdem am heutigen Sonntag um 21.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD das Finale der Rio Open auf dem Programm steht, geht es morgen Vormittag direkt weiter. Ab 11.00 Uhr berichtet Sky dann täglich live von den Dubai Duty Free Tennis Championships. Zum mittlerweile 25. Mal findet das Hartplatz-Turnier in diesem Jahr statt.



Mit von der Partie sind unter anderem der Weltranglistenerste Andy Murray, Titelverteidiger Stan Wawrinka sowie die lebende Tennis-Legende Roger Federer, der mit sieben Turniersiegen im Wüstenemirat der Rekordhalter ist. Darüber hinaus gehen auch vier deutsche Profis an den Start: Neben dem gesetzten Philipp Kohlschreiber treten Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Dustin Brown in Dubai an.



Sky berichtet ab Montag täglich live und exklusiv aus Dubai. Als Kommentatoren sind Markus Gaupp, der auch das das Finale am Samstag kommentieren wird, sowie Christina Graf im Einsatz.



Mischa Zverevs Matches in Acapulco ebenfalls bei Sky



Als fünfter deutscher Profi ist in dieser Woche Mischa Zverev beim parallel stattfindenden Turnier in Acapulco aktiv. Alle Matches des Hamburgers in Mexiko zeigt Sky im Anschluss an die Live-Übertragungen aus Dubai (ab ca. 20.00 Uhr) in voller Länge. Die Highlights des gesamten Turniers in Acapulco sind am Montag, 6. März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD zu sehen.



Das Beste von der ATP World Tour live nur bei Sky



Seit dieser Saison berichtet Sky von den größten Turnieren der ATP Tour über alle Verbreitungswege live und exklusiv im deutschen und österreichischen Fernsehen. Neben den ATP World Tour Finals in London überträgt Sky im Rahmen der Vereinbarung die neun Turniere der ATP World Tour Masters 1000 sowie die meisten der ATP World Tour 500 live. Alle Turniere sind im Sky Sport Paket beinhaltet.



Allein in diesem Jahr bedeutet das über 1000 Stunden Live-Berichterstattung von der ATP World Tour. Einschließlich Wimbledon wird Sky 2017 in 21 Kalenderwochen täglich exklusives Live-Tennis übertragen. Hinzu kommen noch die drei Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York sowie weitere Turniere auf den Sky Partnersendern Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD und Eurosport360HD.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die Dubai Duty Free Tennis Championships live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 27.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 28.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Mittwoch, 1.3., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Donnerstag, 2.3., das Viertelfinale ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 3.3., das Halbfinale ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Samstag, 4.3., das Doppel-Finale ab 14.00 Uhr, das Einzel-Finale ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



