Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Constantin Schreiber wird neuer "ZAPP"-Moderator. Ab dem 22. März 2017 präsentiert er das NDR Medienmagazin im Wechsel mit Anja Reschke. Schreiber, der seit Jahresanfang bei ARD-aktuell in Hamburg arbeitet, zu seiner zusätzlichen Aufgabe im NDR Fernsehen: "Ob Präsident Trumps Umgang mit Medien, die Rolle von sozialen Netzwerken bei den bevorstehenden Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und auch Deutschland oder die Diskussion um Fake-News - Medienthemen sind allgegenwärtig und betreffen jeden von uns. Umso relevanter ist die Arbeit von 'ZAPP', nämlich den Medienmachern kritisch auf die Finger zu schauen. Ein Teil dieser Arbeit sein zu dürfen, darauf freue ich mich sehr."



Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur Fernsehen: "Constantin Schreiber ist ein profilierter Journalist mit Haltung - er passt hervorragend zu 'ZAPP'. Das gilt ebenso für Anja Reschke. Sie hatte die Präsentation seit Beginn des Jahres allein übernommen - nach dem Abschied von Inka Schneider, die über zwölf Jahre hinweg die 'ZAPP'-Zuschauerinnen und -Zuschauer sicher durch die Medienstrudel navigiert hat. Ich freue mich auf den neuen Moderator - und darüber, dass Anja Reschke 'ZAPP' erhalten bleibt."



Mit der personellen Verstärkung geht eine Veränderung des Konzepts einher: Die Moderation soll mehr Raum bekommen zur Einordnung und Kommentierung. Anja Reschke, als Abteilungsleiterin auch redaktionell für die Sendung verantwortlich: "Wir planen, 'ZAPP' mit kürzeren Elementen aufzulockern. Nicht jedes Thema trägt einen langen Beitrag. Oft kann man etwas auch in einer kurzen Moderation erzählen oder durch einen kleinen Clip oder mit einem Interview vertiefen. Dadurch wird die Sendung noch lebendiger."



Anja Reschke und Constantin Schreiber werden "ZAPP" nicht mehr wie bisher im Studio moderieren, sondern aus der Regie, in der die Sendung entsteht. Redaktionsleiterin Annette Leiterer: "Gerade für 'ZAPP' wollen wir einen echten Hintergrund - keine Kulisse. Die Zuschauer sollen einen Eindruck davon bekommen, wie wir in der Regie arbeiten."



Das Medienmagazin "ZAPP" berichtet seit 2002 im NDR Fernsehen regelmäßig über Entwicklungen in den Medien, Herausforderungen im Journalismus, benennt dabei Fehler auch im eigenen System und fragt nach den Ursachen. Die Inhalte sind online verfügbar. Außerdem diskutiert "ZAPP" auf Facebook die Themen der Sendung und beteiligt sich auf Twitter an aktuellen Mediendebatten.



Mittwoch, 23.20 Uhr, NDR Fernsehen www.NDR.de/zapp @ZappM www.facebook.de/ZappMM



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Iris Bents Tel: 040-4156-2304







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse