Die syrische Armee ist am Wochenende Beobachtern zufolge gegen die radikalislamische IS-Miliz im Nordwesten des Landes vorgerückt.

Die Kämpfe hielten an, teilte die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. 14 Ortschaften seien unter die Kontrolle der Armee geraten, die Soldaten seien bis auf 25 Kilometer an den Assad-See herangerückt. Durch den Vorstoß in ein Gebiet südlich der Stadt Al-Bab verhindert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...