Unter dem Druck anhaltender Migration sucht die Bundesregierung Hilfe in Nordafrika. Tunesiens Regierungschef war vor kurzem in Berlin. Nun fährt die Kanzlerin nach Ägypten. Ihre Mission ist nicht einfach.

Kanzlerin Angela Merkel hat vor ihrer Nordafrika-Reise die Bedeutung Ägyptens als "stabilisierendes Element" in der Krisenregion hervorgehoben. Mit Blick auf die anhaltende Migration nach Europa sagte sie, bei ihren Gesprächen am Donnerstag in Kairo werde es auch um das Nachbarland Libyen gehen. Ohne dass Libyen stabilisiert werde, könne den Schleppern und Schleusern, die von dort aus arbeiteten, nicht das Handwerk gelegt werden, erklärte sie in einer am Samstag im Internet veröffentlichten Videobotschaft. In Kairo will Merkel unter anderem mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammenkommen. Am Freitag besucht sie dann Tunesien und trifft dort erneut Ministerpräsident Youssef Chahed.

Ägypten unterstützt im libyschen Bürgerkrieg den umstrittenen General Chalifa Haftar, der im Osten des Landes großen Einfluss hat. Er wird als ein Hauptgrund für die anhaltende Spaltung des Landes gesehen. Entgegen ursprünglicher Bestrebungen, Haftar kalt zu stellen, soll er nach Aussagen westlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...