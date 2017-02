Bangkok ist ein Paradies für Lebenskünstler. Für viele ist die Hauptstadt des Königreichs Thailand die letzte große Chance zum Glück - und die ist oft gar nicht mal so klein. Eine Weltgeschichte.

Es gibt in Thailand diese Dosen, die vollgestopft sind mit Makrelen in Tomatensauce und während ich eingepfercht im Bangkoker Skytrain stehe, muss ich genau an diese Dosen denken. Warum lebe ich in dieser riesigen Millionenstadt und fahre morgens in einer Makrelendose zur Arbeit, frage ich mich, da tippt von hinten jemand an meine Schulter.

Ich drehe mich und gucke einem alten Mann ins Gesicht. Zwischen den Falten sprießen einzelne Inseln mit Barthaaren hervor, der Mann riecht nach Alkohol und Zigarettenrauch. Es ist halb neun morgens, und nach einer kurzen Inhaltsangabe seines Lebens, er war US-Offizier, stellt er sich mir vor. "Man nennt mich Funky Frankie", sagt er. "Weil ich immer am Tanzen bin. Rechts ein Mädel, links ein Mädel." Er beginnt, leicht mit den Hüften zu wackeln.

Männer in der letzten Blüte ihres Lebens, und das ist kein Geheimnis, trifft man recht häufig in Bangkok. Sie gehören zur Stadt wie die Tuktuks und Buddhas. Die Hitze, der Lärm, das ...

