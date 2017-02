Zürich (awp/sda/awp) - Während sich Experten einig sind, dass die Zinsen in den USA 2017 steigen werden, sind sie sich uneins, was an der Schweizer Zinsfront geschieht. Die Frage stellt sich, ob die Schweizerische Nationalbank (SNB) als nächsten Schritt die Zinsen weiter senken oder schon bald erhöhen wird. Die Mehrzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...