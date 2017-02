Ist der Afghanistan sicher oder nicht? An dieser Frage entbrennt ein Streit über die Abschiebung von Flüchtlingen. Während Konservative mehr Rückführungen fordern, setzen von SPD oder Grünen regierte Länder diese aus.

Die von der Bundesregierung befürworteten Abschiebungen nach Afghanistan erhitzen die Gemüter. Die Grünen forderten von Außenminister Sigmar Gabriel am Wochenende eine neue Bewertung der Sicherheit in dem Land, um die Rückführung von Flüchtlingen dorthin zu verhindern. "Gabriel muss zügig die Lageeinschätzung für Afghanistan der Realität anpassen", sagte Grünen-Chef Cem Özdemir der "Bild am Sonntag". Politiker von CDU und CSU forderten dagegen mehr Konsequenz bei Abschiebungen und übten Kritik unter anderem an Schleswig-Holstein. Dessen Regierung hält die Lage in Afghanistan für zu gefährlich und schickt derzeit keine Flüchtlinge dorthin zurück.

Özdemir bezeichnete es als eindeutig, dass Afghanistan nicht sicher sei und dass es keine Abschiebungen in unsichere Länder geben dürfe. Zur Begründung verwies er auf die Sicherheitsbeurteilung des UNHCR. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen stufe Afghanistan als zu gefährlich ein. Der hessische Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte dem "Spiegel": "Wir hoffen, dass Sigmar Gabriel seinem neuen Amt gewachsen ist und endlich die Einschätzung der Sicherheitsbehörden ...

