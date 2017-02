Berlin (ots) - Berlin - Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, rät der Politik, nach der Bundestagswahl noch mal gründlich über eine Rentenreform nachzudenken. "Ich könnte mir vorstellen, dass in der nächsten Legislaturperiode eine Rentenkommission eingesetzt wird, die Vorschläge für die zentralen Fragen einer Rentenreform erarbeitet", sagte Roßbach dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



