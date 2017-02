Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigt im ARD-"Bericht aus Berlin" die Vorschläge von Kanzlerkandidat Martin Schulz, Teile der Agenda 2010 zu korrigieren: "Da reden wir nicht über den Kern der Agenda, sondern da reden wir über einzelne Elemente". Weil sieht auch den Erfolg der Agenda-Politik.

"Es war richtig, was gemacht wurde". Die nun geforderten Korrekturen seien eine Frage der Fairness: "Die Situation, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben und die wir künftig noch stärker haben werden im Zeichen des demografischen Wandels - die spricht eigentlich schon dafür, dass wir an dieser Stelle auch Korrekturen vornehmen können", so Weil.