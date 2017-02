PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Trump/Medien:

"Man könnte Donald Trumps Hetzkampagne gegen Qualitätsmedien als die kleinliche Rache eines Großmauls abtun, das es nicht ertragen kann, wenn sein Ego verletzt wird. Doch Trump ist nicht irgendein größenwahnsinnig gewordener Milliardär, sondern ganz nebenbei auch noch Präsident der Vereinigten Staaten - also der führenden Demokratie in der Welt. Und da muss es mehr als bedenklich stimmen, wenn gerade dieser Präsident die Pressefreiheit mit Füßen tritt. Wer unliebsame Medien beschimpft, sie auslädt, in ihrer Arbeit behindert und einem völlig unbewiesenen Lügenverdacht unterzieht, der bestraft nicht irgendeinen "Feind", sondern der beschädigt die Demokratie."/be/DP/he

