Moneycab.com: Herr Boss, bei den Wohnliegenschaften am Jurasüdfuss kann man sicherlich nicht von einer Immobilienblase sprechen. Gilt das auch für Renditeliegenschaften?

Markus Boss: Es ist in der Tat so, dass die Immobilienpreise in unserem Marktgebiet in den letzten Jahren nur moderat gestiegen sind. Eine generelle Immobilienblase stellen wir nicht fest. Renditeliegenschaften sind jedoch auch bei uns stark nachgefragt. Nebst institutionellen Anlegern und Firmen investieren zunehmend auch Privatpersonen in Liegenschaften, die sie dann vermieten. Aufgrund des sehr tiefen Zinsniveaus ist der vom Markt akzeptierte Kapitalisierungssatz laufend gesunken. Die heute bezahlten Preise für Renditeliegenschaften sind deshalb teilweise zu hoch und nicht nachhaltig. Sobald die Zinssätze ansteigen werden, kommen die Preise für die Mehrfamilienhäuser unter Druck.

Ihre Bank betreibt ein sehr vorsichtiges Kredit- und Hypothekargeschäft. Dies im Gegensatz zu manch überregionalem -Institut. Kommt es dadurch zu "Gedränge" im Raum Solothurn?

Unsere Beurteilungskriterien, die wir bei der Gewährung von Hypotheken, Darlehen und Krediten anwenden, sind seit Jahren unverändert konservativ. Entsprechend sehr solide präsentiert sich unser Ausleihungsportefeuille. Wir stellen fest, dass sich die einzelnen Mitbewerber sehr unterschiedlich verhalten und ihre Angebote je nach Marktsituation variieren, sei es in Bezug auf die Zinssätze oder auch mit sehr weitgehenden Belehnungen. Die traditionellen Banken verhalten sich jedoch im Allgemeinen innerhalb vernünftiger Bandbreiten. Neue Marktteilnehmer wie Versicherungen, Makle und Pensionskassen treten wesentlich aggressiver auf. Sie versuchen, mit marktverzerrenden Konditionen Volumen zu gewinnen. Wir glauben nicht, dass mit diesen Zinssätzen die Zinsänderungsrisiken, die sich vor allem bei langfristigen Festhypotheken ergeben, wirkungsvoll abgesichert werden können. Dieses Risiko kann bei steigenden Zinssätzen - nebst dem tendenziell zunehmenden Bonitätsrisiko - rasch schlagend werden.

"Ein höheres Wachstum an Kundengeldern als an Ausleihungen ist langfristig gesunder als umgekehrt."

Markus Boss, Vorsitzender der Geschäftsleitung Regiobank Solothurn

In den letzten Jahren konnte die Regiobank Solothurn die Kundengelder in Prozent der Ausleihungen stetig steigern. Definieren Sie einen Grenzwert als Zielgrösse?

Das überdurchschnittliche Kundengeldwachstum freut uns, da es Beweis des grossen Vertrauens der Bevölkerung in die Solidität und Seriosität der Regiobank ist. Strategisch existiert kein eigentlicher Grenzwert. Vielmehr ist es unsere Absicht, weiter gesund zu wachsen. Ein höheres Wachstum an Kundengeldern als an Ausleihungen ist langfristig gesunder als umgekehrt - auch wenn die Refinanzierung im Moment via Gelder auf dem Kapitalmarkt günstiger bewerkstelligt werden könnte. Sollte sich der Kundendeckungsgrad auf über 100 % erhöhen, würden wir uns Massnahmen überlegen. Ausgeschlossen ist, dass wir das Ausleihungswachstum aggressiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...