St. Gallen - Für die Organisation der beruflichen Vorsorge stehen jedem Unternehmen drei Möglichkeiten zur Auswahl: die Gründung einer eigenen Pensionskasse, der Anschluss an eine Sammelstiftung oder ein Vollversicherungsvertrag mit einer Versicherung. Der Artikel beleuchtet die Vor- und Nachteile der beiden ersten Varianten.

Die Zahl der autonomen Pensionskassen ist seit Jahren rückläufig. Die Ursachen dafür sind die steigenden Anforderungen an die Führung einer Vorsorgeeinrichtung sowie die zunehmenden rechtlichen Bestimmungen. Es braucht grosses Fachwissen und funktionierende Strukturen, um die komplexen und umfangreichen Vorschriften einhalten zu können.

Bei der Wahl der Vorsorgelösung für eine Firma stehen folgende Kriterien im Mittelpunkt:

Autonomie in der Geschäftsführung Individualisierung von Leistungserbringung, Risikodeckung und Vermögensanlage Sicherheit Kosten

Autonomie in der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und die Administration einer autonomen Pensionskasse liegen grundsätzlich in der Verantwortung des Stiftungsrats. Er hat aber die Möglichkeit, einzelne Aufgabenbereiche auszulagern, je nachdem welche Kompetenzen und Ressourcen in der eigenen Organisation vorhanden sind. So gibt es zahlreiche professionelle Anbieter, welche die Finanzbuchhaltung, Versichertenverwaltung, Liegenschafts- und Wertschriftenbuchhaltung, die Vermögensanlage und sogar die Geschäftsführung im Auftragsverhältnis erledigen. Bei einer vollständigen Auslagerung bleibt dem Stiftungsrat noch die Koordination der Schnittstellen zwischen den verschiedenen externen Partnern. In einer Sammelstiftung muss sich die Vorsorgekommission als oberstes Gremium eines Anschlussvertrags nicht mehr um diese Aufgaben kümmern.

Autonome Kasse: Individualisierung möglich

Eine autonome Pensionskasse ermöglicht dem Stiftungsrat, Leistungspläne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...