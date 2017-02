Drei Jahre nach dem Verkauf der Handy-Sparte an Microsoft kehren Nokia-Smartphones nach Europa zurück. Unter neuer Flagge und mit einem Telefon-Klassiker.

Was Arto Numella am Vortag des Mobile World Congress in Barcelona angestoßen hat, ist vermutlich die größte - und riskanteste - Wette, die in diesen Tagen überhaupt ein Handyhersteller eingeht. Numella, Chef des finnischen Start-ups HMD Global und ein Veteran der Handy-Industrie, präsentierte im Museum für moderne Kunst drei neue Nokia-Smartphones und einen lebenden Handy-Dinosaurier.

Damit kehrt die lange stärkste Handymarke der Mobilfunkwelt, drei Jahre nach dem Verkauf des Smartphone-Sparte an Microsoft, wieder auf den internationalen Telefonmarkt zurück - unter neuer unternehmerischer Flagge. Die Markenrechte liegen - nachdem Microsoft das Handygeschäft im Sommer vergangenen Jahres milliardenschwer abgeschrieben hatte - nun bei den finnischen Newcomer HMD.

Der hatte die Handysparte für 350 Millionen Dollar gemeinsam mit dem chinesischen Technologieriesen Foxconn übernommen, einem der größten Auftragsfertiger für die gesamten Smartphone- und Computerindustrie. Insgesamt 500 Millionen Dollar wollen die Partner in den kommenden drei Jahren in die Wiedererweckung der Marke stecken. Gemeinsam hatten beide im Januar bereits das Modell "Nokia 6" auf den chinesischen Markt gebracht.

Anders als in der Vergangenheit laufen Nokia-Telefone nun aber nicht mehr ...

