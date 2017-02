Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - Das Geschäft der deutschen Autobauer auf ihrem wichtigsten Markt China war gefährdet. Peking wollte sie schon 2018 zum massiven Verkauf von Elektroautos zwingen. Doch nach Druck aus Berlin lenkt Peking ein. Die Vorschriften werden entschärft. (Handelsblatt S. 1)

SCHULZ - Der ehemalige SPD-Wirtschaftsminister (2002 bis 2005) Wolfgang Clement geht mit der beabsichtigten Agenda 2010-Reform des designierten Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten, Martin Schulz, hart ins Gericht. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt schreibt Clement: "Die von Schulz gewünschte längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes hätte nur einen Effekt: Sie würde den vorzeitigen Übergang in die Frührente beflügeln. Das hatten wir schon einmal. Industriekonzerne haben die Vorlage genutzt, ältere Arbeitnehmer vorzeitig auf Gemeinkosten zu verabschieden. Wer kann das wieder wollen?" (Handelsblatt S. 48)

JOBCENTER - Die 404 Jobcenter in Deutschland haben im vergangenen Jahr 5,1 Milliarden Euro an Bundesmitteln für ihre Personal- und Verwaltungskosten ausgegeben. Das waren 764 Millionen Euro mehr, als dafür im Bundeshaushalt eigentlich vorgesehen waren. Der zusätzliche Bedarf wurde von den Jobcentern dadurch gedeckt, dass sie weniger Geld für die Förderung von Langzeitarbeitslosen ausgaben als im Bundeshaushalt vorgesehen. Das zeigt die Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen. (FAZ S. 15)

STEUERENTLASTUNG - Führende Unionspolitiker haben angesichts des Milliarden-Überschusses des Staates spürbare Steuerentlastungen in der nächsten Legislaturperiode gefordert, die deutlich über die bisherigen Unionspläne hinausgehen. "Die jährliche Entlastung der Steuerzahler sollte bei mindestens 20 Milliarden Euro, eher bei 30 Milliarden Euro pro Jahr liegen", sagte der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann. "Dazu brauchen wir eine große Steuerreform mit dem klaren Ziel, die unteren und mittleren Einkommen zu entlasten", sagte Linnemann. (Rheinische Post)

GRIECHENLAND - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani will Griechenland unter allen Umständen in der Europäischen Union halten. "Ein EU-Austritt Griechenlands würde großen Schaden in der Gesamtwirtschaft Europas anrichten", sagte Tajani. "Mittel- und langfristig könnte dies negative Auswirkungen haben, weil es als eine Niederlage Europas erscheinen würde. Es gibt ein größeres, allgemeineres Interesse: Wir müssen die EU zusammenhalten." (Funke Mediengruppe)

BEAMTE - Ob Lehrer, Polizist oder Ministerialdirigent - die 16 Bundesländer bezahlen ihre 1,3 Millionen Beamten teilweise sehr unterschiedlich. Dies geht aus dem neuen Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach können die Unterschiede in der Besoldung in einer Gehaltsgruppe jährlich mehrere Tausend Euro betragen. Bayern überweist der DGB-Analyse zufolge seinen Staatsdienern am meisten, nur der Bund rückt für seine 180.000 Beamten mehr heraus. Am wenigsten wird in Berlin bezahlt. (SZ S. 1)

ERDGAS - Die Reserven in deutschen Erdgasspeichern haben "historische Tiefstände" erreicht, warnt die Energiebranche. Das habe bereits "vereinzelt zu einer Unterdeckung" geführt, heißt es in internen Papieren. (Handelsblatt S. 9)

FLÜCHTLINGE - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich für die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Libyen ausgesprochen. "Es wär richtig, Auffanglager in Libyen zu installieren. Die EU sollte zu diesem Zweck ein Abkommen mit Libyen vereinbaren", sagte Tajani. Die Auffanglager müssten aber eine gewisse Grundausstattung wie eine ausreichende Zahl an Ärzten und genügend Medikamente haben. (Funke Mediengruppe)

ARMUT - Bislang wurde Armut meist in den östlichen Bundesländern und ländlichen Gebieten oder strukturschwachen Städten, etwa im Ruhrgebiet, verortet. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) offenbart jetzt aber ein anderes Bild. Die Forscher berücksichtigten bei ihren Berechnungen, dass auf dem Land häufig zwar Löhne und Gehälter niedriger sind, aber zum Beispiel auch die Mieten. Bezieht man die örtlichen Preisniveaus mit ein, sind es vor allem Stadtbewohner, deren Einkommen nicht ausreicht, um uneingeschränkt am sozialen Leben teilzuhaben. (Welt S. 1)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die CDU-Wirtschaftspolitiker wollen den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung bereits 2018 von derzeit 3,0 auf 2,7 Prozent der Brutto-Monatsgehälter senken. "Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung kann 2018 sofort auf 2,7 Prozent gesenkt werden", sagte der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann. "Es gibt Abstiegsängste in der Bevölkerung, die die Union ernst nimmt", ergänzte Linnemann. Deshalb setze die Union auch auf mehr bezahlbaren Wohnraum für junge Familien. (Rheinische Post)

EXPORTÜBERSCHUSS - Der deutsche Außenhandel wehrt sich gegen Kritik der USA und der EU-Kommission am deutschen Exportüberschuss. "Die anhaltende Diskussion um die deutsche Exportstärke trägt inzwischen groteske Züge. Immer wieder wird versucht, eine Stärke zur Schwäche zu erklären", sagte der Chef des Bundesverbands Großhandel Außenhandel Dienstleistungen (BGA), Anton Börner. Seiner Auffassung nach ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss in erster Linie ein Beweis für die derzeit hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. (Funke Mediengruppe)

MANAGEMENTGEHÄLTER - In der SPD regt sich interner Widerstand gegen die jüngsten Pläne zur Begrenzung von Managementgehältern. "Schnellschüsse wie der jetzt diskutierte Gehaltsfaktor oder der Vorschlag, die steuerliche Absetzbarkeit von hohen Managergehältern zu begrenzen, führen wahlweise ins Leere oder in die Irre", schreibt Harald Christ, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsforums der SPD. Damit stellt er sich offen gegen einen entsprechenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion von vergangener Woche. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2017 00:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.