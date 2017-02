Osnabrück (ots) - Hauptgeschäftsführer Wansleben: 100.000 von 350.000 neuen Stellen in der Sparte



Osnabrück.- Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK) sieht den Gesundheitssektor im laufenden Jahr als starken Jobmotor. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben: "Das Jobwunder geht weiter. Die Unternehmen wollen weiterhin kräftig Personal einstellen." 100.000 von 350.000 zu erwartenden neuen Stellen würden 2017 von Gesundheitsdienstleistern geschaffen. Auch Bildungsdienstleister wollten aufstocken, unter anderem weil Geflüchtete vermehrt Sprachkurse wahrnähmen. Handel, Verkehr und Gastgewerbe profitieren nach der jüngsten DIHK-Konjunkturumfrage weiter von einer guten Konsumnachfrage und sehen einen weiteren Personalzuwachs von 75.000 Kräften vor. Laut Wansleben nennt allerdings fast jeder zweite Betrieb Fachkräftemangel als Top-Risiko für seine Geschäftsaussichten. 40 Prozent der Betriebe sähen in hohen Personalkosten eine Hypothek.



