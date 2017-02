Xenia Hotels & Resorts (ISIN: US9840171030, NYSE: XHR) kündigt eine Quartaldividende in Höhe von 0,275 US-Dollar je Aktie an. Zahltag ist der 14. April 2017 (Record date: 31. März 2017). Xenia Hotels & Resorts zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,10 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 18,30 US-Dollar (Stand: 24. Februar 2017) 6,01 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...