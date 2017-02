The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1CR438 AAREAL BANK MTN.HPF.S.58 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3G62 LB.HESS.THR.CARRARA03D/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TA4 HSH NORDBANK ZS 27 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0K6Z1 LBBW STUFENZINS 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB5N07 LBB IS.S.680 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3XH3 HSH NORDBANK PB XL 12/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNG5 LBBW NK STUFENZINS 13/19 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000MHB7613 MUENCH.HYP.BK. MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2EC1 NORDLB INDEX FLR 03/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5MY1 NORDLB IS.S.986 VAR BD01 BON EUR N

CA GOSF XFRA XS0212843352 GOLDM.S.GRP 05/17 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0490455069 WORLD BK 10/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS0490456034 WORLD BK 10/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS0788516861 HSBC BANK 12/17 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CA86682ZAE66 SUN LIFE FIN. 2022 FLR BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB2GU6 LB.HESS.THR.CARRARA09B/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3W80 HSH NORDBANK ZSXL 1 12/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH41C7 HSH NORDBANK GMZ 2 15/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796JE09 US TREASURY BILL 03/02/17 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CBP24 DAIMLER FIN.N.A. 15/17FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0490457438 WORLD BK 10/17 MTN BD02 BON RUB N

CA C1M XFRA SG1Z73955945 CHINA MINZHONG FOOD EQ00 EQU EUR N