FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.278 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.226 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.057 EUR

QRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.099 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.266 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.170 EUR

NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.245 EUR

NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.245 EUR