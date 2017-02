Von Deborah Ball

ROM (Dow Jones)--Die zweitgrößte Bank Italiens Intesa Sanpaolo wird kein Übernahmeangebot für den Versicherer Assicurazioni Generali SpA abgeben. In einer Mitteilung der Bank hieß es, dass eine Fusion mit Generali die Wachstumsaussichten für Intesa nicht verbessern würde. Intesa Sanpaolo hatte mit dem Gedanken einer Generali-Übername gespielt, um so das Geschäft mit Versicherungen, Vermögensverwaltung und im Privatkundengeschäft auszubauen.

Generali, der größte Versicherer Italiens und eines der größten Versicherungsunternehmen in Europa, hatte deutlich gemacht, dass jeder Vorstoß in die Richtung von Intesa Sanpaolo als unerwünscht einzustufen wäre. Darüber hinaus haben viele Analysten und einige Führungskräfte im italienischen Finanzsektor Zweifel daran geäußert, ob Intesa genügend Synergien zur Rechtfertigung einer feindlichen Übernahme vorbringen würde. In den vergangenen Jahren hatten Zusammenschlüsse aus Versicherern und Banken oftmals schlechte Renditen zur Folge.

