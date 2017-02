Los Angeles - Das Drama "Moonlight" von Barry Jenkins ist am Sonntagabend in Los Angeles mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. "La La Land", die Hommage an die Blütezeit früher Hollywoodmusicals, führt das Feld mit sechs Auszeichnungen an. Zuvor hatte Laudator Warren Beatty irrtümlich den grossen Favoriten "La La Land" zum Sieger erklärt. Der Fehler fiel einem der Produzenten von "La La Land" auf, als das gesamte Team bereits auf der Bühne stand.

Warren Beatty, der den Preis gemeinsam mit seinem "Bonnie und Clyde"-Co-Star Faye Dunaway präsentierte, entschuldigte sich auf der Bühne für seinen peinlichen Fehler. Der 79-jährige US-Schauspieler hatte das falsche Kuvert in der Hand - jenes für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin", die zuvor "La La Land"-Schauspielerin Emma Stone für sich entschieden hatte. "Deshalb habe ich gezögert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...