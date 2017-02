Bei Grammer liegen Licht und Schatten im Kontext

"Aktivisten" nahe beieinander. Über Zwischengesellschaften

hält die Unternehmensgruppe Hastor über 20 %

an Grammer. Angesichts der niedrigen Präsenzquote bei

der Hauptversammlung (zuletzt grob 42 %) lässt sich auch

damit schon gehörig Druck ausüben, unabhängig davon,

ob dies allen Aktionären dient oder dem Einzelinteresse

des Hastor-Clans. In diesem Fall war gewünscht, fünf von

sechs AR-Vertretern der Anteilseigner durch eigene Leute

zu ersetzen, was faktisch in Richtung Kontrolle geht, ohne

dass man ein gesondertes Gebot an den Streubesitz ausspricht.

Grammer schaffte zuletzt nach vorläufi ger Berechnung

nach einem Plus von 70 % das höchste Ergebnis vor

Zinsen und Steuern in der Unternehmensgeschichte und

steigerte den Umsatz um 19 %. Mit den Hastors im Nacken

ist die strategische Partnerschaft von Grammer mit der chinesischen

Ningbo Jifeng (inkl. Pfl ichtwandler über ca. 9,2

% des Grammer-Grundkapitals) ein cleverer Schachzug,

um einen Gegenpol im Aktionärskreis zu schaffen. "Aktivist"

ist also nicht automatisch gleichzusetzen mit "im Sinne

aller Aktionäre". So oder so aber dürfte der Druck auf

den Vorstand massiv gestiegen sein. Die Aktie ist allein seit

dem Januar-Tief von gut 45 auf knapp 60 € gestiegen.