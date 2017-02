FRANKFURT (Dow Jones)--Der Generikahersteller Stada lässt alle potenziellen Bieter in seine Bücher schauen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten am Wochenende die bereits seit dem 13. Februar laufenden ergebnisoffenen Gespräche mit allen Interessenten in einen strukturierten Bieterprozess überführt, teilte der Konzern aus Bad Vilbel mit.

"Der transparente und faire Prozess, der weiteren Interessenten offensteht, stellt sicher, dass alle potenziellen Bieter den gleichen Informationsstand sowie die gleiche Gelegenheit erhalten, ihre Pläne für Stada zu präsentieren", erklärte Stada. Zu diesem Zweck sei ein Datenraum eingerichtet worden und die bislang drei potenziellen Bieter seien zu einer mehrstufigen Due Diligence eingeladen worden.

Die Interessenten sollen so offenbar die Chance erhalten, ihre Angebote zu verbessern. Stada erklärte dazu, "im Interesse aller Shareholder und Stakeholder des Unternehmens sollen in diesem Prozess zum einen weitere Wertsteigerungspotenziale des Unternehmens identifiziert werden, um in möglichen Angebotspreisen reflektiert werden zu können."

Der Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigt laut Stada den Bieterprozess "gründlich" zu führen und "effizient" im besten Unternehmensinteresse abzuschließen.

Der erste Kaufinteressent hatte vergangene Woche mit seiner Offerte ernst gemacht. Der Finanzinvestor Advent International bietet 58 Euro je Aktie in bar zuzüglich der Dividende für das Jahr 2016. Die Offerte von Advent bewertet Stada mit mehr als 3,6 Milliarden Euro. Das Angebot ist bis zum heutigen Montag befristet. Neben Advent hat Stada auch mit dem Finanzinvestor Cinven - bislang rechtlich unverbindlich - verhandelt. Cinven hatte laut Stada-Angaben einen indikativen Angebotspreis von 56,00 Euro je Aktie unterbreitet. Zudem war ein dritter, namentlich nicht genannter Kaufinteressent an den Arzneimittelhersteller herangetreten und hatte ebenfalls 58 Euro je Aktie geboten.

February 27, 2017 01:29 ET (06:29 GMT)

