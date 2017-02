DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Die geplante Megafusion zwischen der Deutschen Börse und der London Stock Exchange (LSE) steht wegen kartellrechtlicher Bedenken auf der Kippe. Die LSE ist nicht bereit ist, sich wie von den Kartellhütern gefordert von ihrer Mehrheit an der italienischen Festzinsplattorm MTS zu trennen.

Die Europäische Kommission hatte die beiden Börsenbetreiber aufgefordert, die Veräußerung der Mehrheit an MTS S.p.A zuzusagen, um die fusionskontrollrechtliche Freigabe sicherzustellen. In der Nacht zum Montag hat die LSE nun aber den Beschluss gefasst, dies nicht zuzusagen, wie die Deutsche Börse mitteilte. Die Fusionspartner erwarten derzeit eine Entscheidung über ihren Zusammenschluss bis Ende März 2017.

TAGESTHEMA II

Volkswagen hat im ersten vollen Jahr nach Ausbruch des Abgasskandals einen Milliardengewinn erzielt und dabei von der breiten Aufstellung des Konzerns profitiert. Trotz der weiter anfallenden Belastungen aus dem Skandal erzielte VW einen Gewinn von mehr als 5 Milliarden Euro. Daran will VW seine Aktionäre beteiligen: Die Ausschüttung je Vorzugsaktie soll stärker als erwartet auf 2,06 von 0,17 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten 1,66 Euro erwartet. Zudem gab der Konzern einen vorsichtig optimistischen Ausblick für das neue Jahr. Die Auslieferungen sollen moderat steigen. Der Konzernumsatz soll um bis zu 4 Prozent zulegen und die operative Rendite zwischen 6 und 7 Prozent liegen.

Angetrieben von besseren Verkäufen erwirtschafte der Konzern 2016 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 14,62 Milliarden nach 12,82 Milliarden Euro im Vorjahr. Inklusive der Aufwendungen für den Skandal liegt der operative Gewinn bei 7,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern 5,14 Milliarden Euro. Der Umsatz lag mit 217,3 Milliarden Euro überraschend über dem Vorjahresniveau. Die operative bereinigte Marge erreichte 6,7 Prozent. Analysten hatten dem Wolfsburger Konzern ein bereinigtes operatives Ergebnis von 14,76 Milliarden und Erlöse von nur 213,09 Milliarden Euro zugetraut.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DE/Stada Arzneimittel AG, Fristende zur Annahme des Übernahmenangebots von Advent International Corp, Bad Vilbel

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 Januar PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 108,0 zuvor: 107,9 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,0 zuvor: +0,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,2 Vorabschätzung: -6,2 zuvor: -4,8 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: +0,82 zuvor: +0,77 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: revidiert -0,5% gg Vm; vorläufig -0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Schatzanweisungen mit Laufzeit März 2019 22:00 IT/Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 3,5 bis 4,0 Mrd EUR Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR Auktion 1,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeiten bis Dezember 2022 und Februar 2024 im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.367,30 +0,10% Nikkei-225 19.107,47 -0,91% Shanghai-Composite 3.236,17 -0,53% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.804,03 -1,20% DAX-Future 11.828,50 -1,09% XDAX 11.830,48 -1,08% MDAX 23.345,11 -1,05% TecDAX 1.885,81 -1,39% EuroStoxx50 3.304,09 -0,90% Stoxx50 3.071,97 -0,60% Dow-Jones 20.821,76 +0,06% S&P-500-Index 2.367,34 +0,15% Nasdaq-Comp. 5.845,31 +0,17% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,32 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Nach den Verkäufen am Freitag dürften Europas Börsen mit Aufschlägen in die neue Woche starten. Stützend wirken neue Rekordstände an Wall Street. Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor dem Kongress in Washington. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten Steuersenkungen.

Die Erwartung von Deregulierungsmaßnahmen, Infrastrukturprogrammen und niedrigeren Steuern haben die US-Börsen seit der Wahl von Trump zum Präsidenten beflügelt. Über Gemeinplätze ist Trump bislang aber nicht hinausgekommen. Es fehlen konkrete Zahlen und Zeithorizonte. Sollte Trump diese liefern, könnte dies die Börsen weiter nach oben treiben. Wenn nicht, ist eine Korrektur an den Aktienmärkten nicht auszuschließen.

Rückblick

Schwächer - Nachlassende Risikofreude führte an den europäischen Börsen am Freitag zu Gewinnmitnahmen. Händler sprachen aber auch von ungebrochen guten fundamentalen Vorzeichen für die Aktienmärkte. Von der Konsolidierung im Rohstoffbereich, für den es 2,1 Prozent nach unten ging, waren auch Stahlwerte betroffen. Thyssenkrupp fielen um 1,5 Prozent. Der Titel hatte zuletzt noch von dem Verkauf von Steel Americas profitiert. Nun setzten aber auch hier Gewinnmitnahmen ein. Nach einer Abstufung auf "Underperform" von "Neutral" durch Credit Suisse ging es für Salzgitter gleich um 5,4 Prozent nach unten. Arcelormittal verloren 1,4 Prozent. IAG gewannen gegen den Trend 4,5 Prozent, nachdem die Gesellschaft mit einem über den Erwartungen liegende Gewinn und einem Aktienrückkauf überzeugt hatte. Vivendi gaben dagegen um 3,9 Prozent nach. Der Medienkonzern verfehlte beim Umsatz die Erwartungen. Royal Bank of Scotland fielen um 4,5 Prozent. Der Vorsteuerverlust von gut 4 Milliarden Pfund hatte die Befürchtungen sogar noch übertroffen. Saint-Gobain sanken um 2 Prozent. Wie bei BASF wurde auch hier der Ausblick bemängelt. Gute Geschäftszahlen verhalfen Gamesa zu einem Plus von 3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - BASF gaben um 2,9 Prozent nach. "Der Ausblick liegt eher im unteren Bereich der Erwartungen", sagte ein Händler zum Geschäftsbericht. Die Analysten von Bernstein verwiesen zudem darauf, dass sich eine Cashflow-Kennziffer im vierten Quartal schwach entwickelt habe. Im Blick stand ferner VW mit der Aufsichtsratssitzung. Dort könnte es auch um die Zukunft von Markenchef Herbert Diess gegangen sein. Bis zum Börsenschluss gab es keine Nachrichten von der Sitzung. VW verloren 0,3 Prozent. Für Prosiebensat.1 ging es um 3,5 Prozent nach unten. Die Experten von S&P Global senkten die Gewinnprognosen für 2017, da sie nun von niedrigeren Margen ausgehen. Im TecDAX wurde die Aktie von Nordex den zweiten Tag in Folge aggressiv abverkauft und verlor 19 Prozent. Das Unternehmen hatte am Donnerstag die Anleger mit einer massiven Umsatzwarnung auf dem falschen Fuß erwischt.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 11.830 Punkte

Die VW-Aktie legte nach Zahlen im nachbörslichen Geschäft 0,7 Prozent zu, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Nordex gaben nach ihrem zweistelligen Einbruch um weitere 0,5 Prozent nach. Helma erholten sich dagegen um 2 Prozent.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Ein Schlussspurt hat den Dow-Jones-Index auf sein elftes Rekordhoch in Folge geführt. Dominierten die längste Zeit des Tages kleinere Gewinnmitnahmen, drehten die Indizes zum Handelsende in einer entschiedenen Aufwärtsbewegung ins Plus. Händler sprachen von einem sehr robusten Markt. Dabei rotierten die Anleger in die defensiven Bereiche, etwa Versorger und Telekom. Die unlängst noch festen Bankenwerte hielten die rote Laterne. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet im Blick fielen 0,4 Prozent. Google geht nun gerichtlich gegen Uber vor. Die Boeing-Aktie gewann 0,3 Prozent. Der Flugzeugbauer will in Großbritannien seine erste Europa-Fabrik bauen. Hewlett Packard Enterprise gerieten nach der Vorlage enttäuschender Zahlen unter Druck und brachen um 6,9 Prozent ein. Dagegen hat Nordstrom mit seinen Geschäftszahlen positiv überrascht, die Aktien legten um 5,7 Prozent zu. Um 5,8 Prozent ging es für die Aktie von JC Penney nach unten, nachdem die Warenhauskette Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Der Quartalsausweis von Universal Display kam gut an. Die Titel gewannen 20 Prozent. Baidu verloren dagegen 5,1 Prozent. Der Internetriese musste in seinem vierten Quartal einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Für Foot Locker ging es 9,4 Prozent aufwärts. Der Einzelhändler hat beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0566 +0,1% 1,0560 1,0576 EUR/JPY 118,55 +0,0% 118,53 118,79 EUR/CHF 1,0647 +0,1% 1,0641 1,0641 GBP/EUR 1,1757 -0,0% 1,1793 1,1814 USD/JPY 112,20 -0,0% 112,24 112,30 GBP/USD 1,2421 -0,3% 1,2454 1,2494

Aussagen des US-Finanzministers Mnuchin vom Donnerstag lasteten zunächst noch auf dem Dollar. Er hatte die Erwartungen an das Steuer- und Konkunkturprogramm gedämpft. Im weiteren Tagesverlauf rückte der Dollar dann aber wieder vor, so dass der Euro nur noch bei 1,0560 stand, etwa so hoch wie am späten Donnerstag.

Am Montagmorgen belasten Medienberichte über ein neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum das britische Pfund. Der Dollar bewegt sich zu Euro und Yen kaum. Auch am Devisenmarkt herrsche vor der Trump-Rede Zurückhaltung, sagen Marktteilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,32 53,99 +0,6% 0,33 -2,0% Brent/ICE 56,45 55,99 +0,8% 0,46 -1,7%

Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sank um 0,8 Prozent auf 53,99 Dollar. Als neuer Belastungsfaktor wurden die aktuellen Baker-Hughes-Daten zu den aktiven US-Bohranlagen gewertet. Sie sind auf Wochensicht um weitere fünf gestiegen, womit die US-Produktion erneut zulegt. Auf das Jahr gerechnet liegt der Zuwachs nun bereits bei 202, die Gesamtzahl aktiven Bohrlöcher in den USA beträgt 606. Am Markt herrscht die Befürchtung, dass jeder Versuch der Opec zur Preisstabilisierung sofort die US-Produktion anziehen lässt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,78 1.256,90 -0,0% -0,13 +9,2% Silber (Spot) 18,39 18,37 +0,1% +0,02 +15,4% Platin (Spot) 1.028,00 1.027,95 +0,0% +0,05 +13,8% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,6% -0,02 +6,4%

Nutznießer der nachlassenden Risikofreude unter den Anlegern war auch das Gold, das bereits den vierten Tag in Folge zulegte. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.257 Dollar. Das Edelmetall profitierte auch vom schwächeren Dollar. Er verbilligt Gold, das in der US-Währung bezahlt wird, für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND / INNENPOLITIK

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Änderungen der Agenda 2010 klar abgelehnt und sich damit gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz positioniert. In Bezug auf das Reformpaket des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder sagte Merkel: "Die Entwicklung unseres Landes seit 2005 ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte." Die Grünen zeigten sich erstaunt über Schulz' Position, während die Linke sich hinter den Sozialdemokraten stellte.

DEUTSCHLAND / LIBYEN / FLÜCHTLINGSPOLITIK

Auf ihrer anstehenden Nordafrika-Reise will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Stärkung des Krisenstaats Libyen zum Thema machen, um die Zahl der Flüchtlinge aus dem Mittelmeerland zu verringern. Ohne eine Stabilisierung Libyens könne den von dort aus arbeitenden Schleppern und Schleusern nicht das Handwerk gelegt werden, sagte Merkel am Samstag.

DEUTSCHLAND / RATING

Die Ratingagentur Moody's hat die Spitzenbonität Deutschlands mit der Einstufung Aaa bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil. Die wirtschaftliche Stärke sei robust, auch wenn das Wachstum unspektakulär sei.

FRANKREICH / INNENPOLITIK

Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon ausgeweitet. Der Fall sei an Untersuchungsrichter übergeben worden, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris mit. Fillon hatte nach Enthüllungen der investigativen Satirezeitung Le Canard Enchaine zugeben müssen, seine Ehefrau Penelope jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin bezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung.

GRIECHENLAND / RATING

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung Griechenlands mit CCC bestätigt. Das Land sei weitgehend den Bedingungen des Programms des Europäischen Stabilitätsmechanismus gefolgt. Die Verzögerung beim Abschluss der zweiten Überprüfung des Programms verstärke indes die Risiken, dass die jüngste wirtschaftliche Erholung unterminiert werde.

GRIECHENLAND / ZENTRALBANK

Der griechische Notenbankchef Giannis Stournaras hat Athen und seine Gläubiger aufgefordert, ein Abkommen zur Fortsetzung des Programms zur Sanierung des Landes zu schließen. Stournaras sagte bei der Vorstellung des Jahresberichts der Zentralbank, im laufenden Jahr könne ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent - nach einem Plus von 0,3 Prozent 2016 - erreicht werden.

ITALIEN / INNENPOLITIK

Die in Italien regierende Demokratische Partei (PD) hat sich gespalten. Mitglieder des linken Flügels sagten sich am Samstag aus Protest gegen den linksliberalen Kurs des früheren Ministerpräsidenten und Parteichefs Matteo Renzi von der PD los und riefen die neue Bewegung der Demokraten und Progressisten (DP) ins Leben. Mit von der Partie ist bei der DP auch eine Abspaltung von der erst kürzlich gegründeten Italienischen Linken (SI).

USA / INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat bei der Besetzung von Regierungsposten erneut eine Absage bekommen. Der als Marineminister nominierte Philip Bilden zog seine Kandidatur zurück, wie US-Verteidigungsminister James Mattis mitteilte. Bilden habe "private" Gründe geltend gemacht und "bedeutende Herausforderungen bei der Trennung von seinen Geschäftsinteressen" als Begründung angeführt.

USA / INNENPOLITIK

Dreieinhalb Monate nach ihrer schweren Niederlage bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen haben die US-Demokraten einen Vertrauten von Ex-Präsident Barack Obama zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der frühere Arbeitsminister Tom Perez, ein Vertreter des Establishments, setzte sich bei einer Parteiversammlung in Atlanta knapp gegen den linksgerichteten Kongressabgeordneten Keith Ellison durch. Beide riefen ihre Partei zum geeinten Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump auf.

USA / INNENPOLITIK

Im Streit mit den Medien geht US-Präsident Donald Trump zunehmend auf Konfrontationskurs: Trump sagte seine Teilnahme am traditionellen Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus ab - er brach damit mit einer jahrzehntelangen Tradition. Die Entscheidung fiel einen Tag nach dem Ausschluss mehrerer regierungskritischer Medien von einer Presse-Unterrichtung im Weißen Haus, was Empörung unter Journalisten ausgelöst hatte.

UKRAINE-KONFLIKT

Die USA haben Russland und die von Moskau unterstützten Separatisten in der umkämpften Ostukraine zur sofortigen Einhaltung der jüngst vereinbarten Waffenruhe aufgefordert. Alle schweren Waffen müssten zurückgezogen werden, und die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) müssten ungehinderten Zugang bekommen, forderte das US-Außenministerium.

BANKEN / CYBERANGRIFFE

Das internationale Zahlungsabwicklungssystem Swift erhöht den Druck auf seine Mitgliedsbanken, ihre Abwehr gegen Cyberattacken zu stärken. "Wir wollen bis April einen neuen Sicherheitsstandard für Finanzdienstleister vorlegen", sagte Stephen Gilderdale, Chef des Kundensicherheitsprogramms von Swift, dem Magazin Spiegel. Ziel sei es, alle Banken auf diesen Standard zu heben.

BUNDESBANK / RISIKOVORSORGE

Bundesbankpräsident Jens Weidmann verteidigt die Milliarden-Rückstellungen der Bundesbank. "Vorsorge für die Zeit einer geldpolitischen Normalisierung ist notwendig", sagte Weidmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Künftige Verluste könnten so vermieden oder zumindest verringert werden. Wenn die Bundesbank doch einmal Verluste machen sollte, träfen diese - über die Zeit gestreckt - den Bundeshaushalt, da Zahlungen an den Bund als Eigentümer ausbleiben würden, sagt Weidmann.

DEUTSCHE BANK

liegt mit dem Abbau von Stellen nach Aussage ihres Personal- und Rechtsvorstands im Plan. In Deutschland, wo es um 4.000 Stellen bis 2018 gehe, seien für rund zwei Drittel der betroffenen Mitarbeiter die Auflösungsverträge unterzeichnet, sagte Karl von Rohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Insgesamt sollen im Konzern 9.000 der rund 100.000 Stellen weltweit wegfallen.

STRÖER

sieht sich aufgrund guter Bonität finanziell "exzellent" für Wachstum aufgestellt. Dabei wolle er den Fokus künftig auf organisches Wachstum richten, aber auch günstige Gelegenheiten für Zukäufe nutzen, sagte Finanzvorstand Bernd Metzner Euro am Sonntag. Für das organische Umsatzwachstum habe man sich einen Zielkorridor von jährlich fünf bis zehn Prozent gesetzt.

ZF

ist nach der Übernahme von TRW mit der Entschuldung 2016 gut vorangekommen, wie Finanzvorstand Konstantin Sauer der Börsen-Zeitung sagte. Sauer verwies auf einen "sehr guten" freien Cashflow von über 2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Ziel war es, mindestens 1 Milliarde Euro zu erreichen, um einem Investment-Grade-Rating näher zu kommen.

INTESA SANPAOLO / GENERALI

Intesa Sanpaolo wird kein Übernahmeangebot für den Versicherer Assicurazioni Generali SpA abgeben. In einer Mitteilung der Bank hieß es, dass eine Fusion mit Generali die Wachstumsaussichten für Intesa nicht verbessern würde. Intesa Sanpaolo hatte mit dem Gedanken einer Generali-Übername gespielt, um so das Geschäft mit Versicherungen, Vermögensverwaltung und im Privatkundengeschäft auszubauen.

BERKSHIRE HATHAWAY

Kursgewinne am Aktienmarkt gegen Ende des Jahres haben Berkshire Hathaway im vierten Quartal zu einem Ergebnisanstieg um nahezu 15 Prozent verholfen. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett erzielte im Schlussquartal 2016 einen Nettogewinn von 6,29 (Vorjahr: 5,48) Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Klasse-A-Aktie stieg auf 3.823 von 3.333 Dollar. Das operative Ergebnis, das einige Investmentergebnisse außen vor lässt, sank auf 4,38 (4,67) Milliarden Dollar.

SONY

hat seit dem Produktstart vor vier Monaten etwas weniger als 1 Million Virtual-Reality-Brillen für seine Playstation verkauft. Bis zum 19. Februar 2017 seien rund 915.000 Stück abgesetzt worden, teilte Sony mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

