Von Markus Fugmann

In den letzten Sekunden haben die US-Indizes am Freitag noch einmal ins Plus gedreht - und damit setzt sich die Rekorsdserie des Dow Jones fort (elf Allzeithochs hintereinander beim Schlusskurs). Aber der späte Sieg der Bullen könnte der Auftakt sein für weniger schöne Zeiten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...